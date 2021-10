Esporte Goiatuba estreia com goleada sobre o Aparecida na Divisão de Acesso Azulão faz dever de casa e impõe segunda goleada ao time de Aparecida de Goiânia

Diante de bom público no Estádio Divino Garcia Rosa, o Goiatuba goleou o Aparecida, por 4 a 0, em sua estreia da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. Em casa, o time treinado por Gilberto Pereira não encontrou muita resistência adversária para construir o placar, embora tenha deslanchado apenas no 2º tempo com gols de Marcos Paulo, Alan e Fagner. João Pedro abriu ...