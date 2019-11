Esporte Goiatuba e Mineiros abrem vantagem na 3ª Divisão do Campeonato Goiano Jogos de ida das quartas de final foram realizados neste fim de semana

O Goiatuba segue com campanha perfeita na Terceira Divisão do Campeonato Goiano. O Azulão venceu a sétima partida na competição e abriu vantagem sobre o Atlético Rioverdense nas quartas de final do torneio estadual. Neste domingo (3), jogando no Estádio Pedro Romualdo Cabral, em Santa Helena, o Goiatuba bateu o time de Rio Verde por 3 a 2. Os gols do Goiatuba for...