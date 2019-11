Esporte Goiatuba e Inhumas largam na frente nas semifinais da 3ª Divisão

Após a primeira rodada da fase semifinal da 3ª Divisão do Campeonato Goiano, Goiatuba e Inhumas abriram vantagem nos duelos que valem duas vagas na Divisão de Acesso de 2020. Mesmo jogando fora de casa, o Goiatuba conseguiu manter sua campanha com 100% de aproveitamento na competição ao bater o Tupy, de Jussara, por 1 a 0, neste domingo (17), no Estádio Geraldo ...