Esporte Goianos tentam superar dificuldades na 2ª rodada da Série D Aparecidense enfrenta o Gama com baixas causadas pela Covid-19, Goianésia busca entrosamento da equipe contra o União-MT e Jaraguá visita o Nova Mutum-MT com mudanças

O trio goiano na Série D do Brasileiro entra em campo neste final de semana pela 2ª rodada do Grupo 5 da competição nacional com objetivo de superar os problemas e vencer. Fora, a Aparecidense recebe o Gama, neste sábado (12), a partir das 15h30. No domingo (13), será a vez da dupla da região do Vale do São Patrício: o Goianésia recebe o União-MT e o Jaraguá visita o No...