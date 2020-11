Esporte Goianos podem avançar de fase na próxima rodada da Série D Vitória do Goianésia sobre o Águia Negra/MS e empate no duelo goiano, entre Goiânia x Aparecidense, é o suficiente para o trio confirmar classificação à 2ª fase

O trio goiano na Série D pode confirmar a classificação à 2ª fase da competição nacional na próxima rodada do Grupo 5. Com os resultados da 11ª rodada, que foi concluída com a goleada do Goiânia sobre o Águia Negra/MS, um empate do Galo com a Aparecidense e vitória do Goianésia contra o time mato-grossense, é o suficiente para os times do Estado avançarem no...