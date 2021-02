Esporte Goianos finalizam 1º turno em momentos distintos no Brasileiro de Basquete Anápolis Vultures venceu três jogos em cinco rodadas e terminou a primeira metade do período de classificação na 3ª colocação; sem vencer, Vila Nova/AEGB é o lanterna

Os representantes goianos no Brasileiro de Basquete estão em momentos completamente diferentes após a conclusão do 1º turno da Conferência Gerson. Com três vitórias em cinco jogos, o Anápolis Vultures finalizou a primeira metade do período de classificação na 3ª posição. Sem vencer, o Vila Nova/AEGB é o lanterna com cinco derrotas. Na 1ª fase, os times jogam dentr...