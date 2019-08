Esporte Goianos faturam medalhas em Lima Lethícia Lacerda e Iranildo Espíndola ficaram com o bronze

O tênis de mesa garantiu, no último sábado (24), as duas primeiras medalhas de representantes goianos no Parapan Americanos 2019. Dos quatro atletas do Estado na modalidade, dois faturaram o bronze em suas respectivas classes. A jovem Lethícia Lacerda (classe 8), de 16 anos, e o experiente Iranildo Espíndola (classe 2), de 50 anos. Essa foi a estreia em uma edição do Par...