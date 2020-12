Esporte Goianos estudam rivais e planejam passos nas eliminatórias Aparecidense, Goiânia e Goianésia seguem vivos na competição, que entra em fase completamente nova para as equipes

Um novo campeonato se inicia na Série D a partir do próximo sábado (5). Os duelos da fase mata-mata começam na corrida por um lugar na Série C de 2021. Os três goianos que seguem na disputa precisam passar por pelo menos três fases eliminatórias até a confirmação do acesso. Aparecidense, Goiânia e Goianésia já iniciaram suas preparações para os jogos de ida da 2ª fase,...