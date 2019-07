Esporte Goianos esperam títulos e torcem por nova geração de jogadores Trio de amigos vê torcida brasileira afasta da seleção e acredita que títulos pode ajudar em reaproximação

O jejum de títulos e o cenário político-econômico do Brasil são apontados pelos três torcedores como os principais fatores do afastamento da seleção brasileira com a torcida nos últimos anos. Olímpio, Thomaz e Marcelo reconheceram que, hoje em dia, é raro ver jovens, como eles, que sejam tão apaixonados pelo Brasil.“Em 2014, muitas pessoas torceram contra o Brasil p...