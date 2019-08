Esporte Goianos entraram em ação em quatro modalidades Futebol de sete, vôlei sentado, basquete em cadeiras rodas e tênis de mesa tiveram atletas que representam Goiás nos jogos de Lima 2019

Atletas goianos que participam do Parapan-Americanos 2019 estiveram em ação, sábado (24), em quatro modalidades. Destaque para o futebol de sete, na qual o ala João Victor Batista anotou um dos gols da goleada por 10 a 0, do Brasil, sobre a seleção do Peru. O goiano, de Santo Antônio do Descoberto, foi o segundo atleta brasileiro que mais finalizou (6 vezes) contr...