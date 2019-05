Esporte Goianos entram em campo em busca de afirmação na Série D Aparecidense, Anapolina e Iporá disputam terceira rodada da fase de grupos neste sábado (18)

A Aparecidense terá neste sábado (18) a oportunidade de assumir a liderança do Grupo A9 da Série D do Campeonato Brasileiro. O Camaleão recebe o Juazeirense, no Estádio Aníbal Batista de Toledo, a partir das 17 horas. Se vencer, assume a primeira colocação da chave. O duelo é tratado como jogo de seis pontos. “Tivemos oportunidade de estudar a equipe deles, é basta...