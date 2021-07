Esporte Goianos empatam e lideram Grupo 5 da Série D do Campeonato Brasileiro Goianésia fica no empate com o Gama, fora de casa, enquanto Aparecidense busca ponto após sair atrás contra o União-MT

A última rodada do 1º turno da fase de classificação para a Série D do Campeonato Brasileiro começou com empates de dois clubes goianos, que terminam essa primeira etapa na competição dentro da faixa de classificação à próxima fase. O Goianésia é líder do Grupo 5, enquanto a Aparecidense pode fechar na vice-liderança. Fora de casa, no Estádio Mané Garrincha, em Bra...