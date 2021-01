Esporte Goianos e outros clubes lamentam acidente aéreo que vitimou jogadores e presidente do Palmas CBF decretou que seja respeitado um minuto de silêncio nas partidas deste domingo (24) no futebol brasileiro

Além da Chapecoense, outros clubes do futebol brasileiro prestaram homenagens nas redes sociais, neste domingo (24), para lamentar o acidente aéreo que vitimou quatro jogadores do Palmas, o presidente Lucas Meira e o piloto da aeronave, Wagner Machado. O acidente ocorreu em Luzimangues, no Tocantins. Os atletas que estavam a bordo, todos contratados neste ano, são Lucas Praxedes (23 anos), Guilherme Noé (28 anos), Ranule (2...