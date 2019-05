Esporte Goianos começam caminhada por ascensão no Brasileiro Anapolina, Aparecidense e Iporá querem mostrar força no futebol nacional após início de ano complicado

Este fim de semana marca a abertura da Série D do Campeonato Brasileiro em 2019, a quarta e última divisão do futebol nacional. Ao todo, 68 equipes das 27 unidades federativas iniciam suas jornadas na competição com o objetivo de alcançar o acesso à Série C na próxima temporada. Apenas quatro times conseguirão o feito quando a disputa chegar ao fim, em agosto. Da...