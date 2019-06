Esporte Goianos com participação na história da Copa América O principal torneio continental de seleções começa nesta sexta-feira (14). Retorna ao País 30 anos após título brasileiro, em 1989. Futebol goiano teve dois campeões e Goiânia foi sede de grupo

A Copa América está de volta ao Brasil. Será disputada dos dias 14 de junho a 7 de julho, com doze seleções, divididas em três grupos de quatro - Japão e Catar são convidados - e com a presença do volante goiano Arthur (Barcelona). O torneio retorna ao País após 30 anos. Em 1989, o Brasil ficou no Grupo A, com Paraguai, Venezuela, Peru e Colômbia. Jogou sob vaias na Fo...