Esporte Goianos colocam expertise à disposição da organização do Pan

No Pan-Americano de Lima, no Peru, que terminará neste domingo (11), profissionais de Goiás ajudaram a colocar de pé o evento durante disputas nos 39 esportes. Naturais da capital goiana, o coordenador de montagem, Pedro Bezerra, de 32 anos, a produtora Pollyanna Pádua, de 36, e o chefe de delegação, Marcelo Roriz, de 36 anos, funcionam como peças na engrenagem do Pan, n...