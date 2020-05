Assim como já ocorre no Brasil, a Espanha, país que foi um dos primeiros epicentros da pandemia da Covid-19, vive a expectativa pela volta do futebol. O volante Fernando, do Sevilla, realizou teste do coronavírus, do tipo PCR, nesta quarta-feira (6) e aguarda resultado que deve sair em até 48 horas para voltar aos treinos.

Segundo o goiano de Alto Paraíso, que conversou com o POPULAR, a retomada das atividades presenciais só está próxima de ser concretizada no país europeu por causa do rigoroso período de isolamento social, que foi seguido pela população e fiscalizado por autoridades. Por lá, quem descumprisse medidas aplicadas pelas autoridades poderia receber multas de mais de R$ 2 mil.

“O certo é ficar em casa. Isso foi fundamental para começar a resolver o problema. Brasileiro é mais complicado, eu entendo que é difícil ficar em casa. Muitas pessoas, de baixa renda, precisam trabalhar. É preciso cautela e muito cuidado para a situação não piorar”, disse o goiano de 32 anos, que disputou 28 jogos pelo Sevilla na sua primeira temporada pelo clube e entende que será preciso um período de cinco semanas para treinamentos antes da retomada das competições.

Paralisado desde 12 de março, porém, o Campeonato Espanhol não tem previsão de ser retomado - 27 rodadas foram disputadas. Nesta quarta, jogadores dos times espanhóis realizaram exames do coronavírus, e se constaram negativo, voltam atividades presenciais a partir desta sexta-feira. É o caso do também volante goiano, Arthur, do Barcelona.

Antes de assinar por três anos com o clube espanhol, Fernando jogou no time turco, Galatasaray, atuou no Manchester City, da Inglaterra, e foi ídolo no Porto, de Portugal. O começo da carreira ocorreu no Vila Nova, mas no continente europeu evoluiu no esporte ao ponto de entender que conseguirá jogar em alto nível por cerca de quatro temporadas.

“Todas as experiências que tive na Europa me ajudaram de alguma forma para evoluir e, hoje, sei que posso jogar por mais alguns anos por isso. O Espanhol é mais técnico, na Inglaterra é bem pegado. O que aprendi foi de priorizar a evolução física, é diferente do Brasil neste ponto e me ajuda a se manter em alto nível”, explicou Fernando.

Quem conhece o jogador desde os tempos das categorias de base do Vila Nova sabe das características do volante. Humilde, não esconde a gratidão que tem pelo clube colorado e diz que pretende ajudar o Tigre no futuro. “Como tive algumas transferências consegui ajudar financeiramente (mecanismo de solidariedade). Não sei se volto como jogador, mas gosto da forma como treinadores e diretores de futebol trabalham. Possivelmente vou seguir no futebol em alguma delas e quem sabe não retorno para o Vila Nova com essas funções”, avisou Fernando, que foi campeão goiano em 2005 e convocado para seleção brasileira sub-20, em 2007, quando ainda defendia a equipe colorada.

De acordo com o volante, o plano de se tornar treinador ainda existe, mas não é prioridade. “Depois dos 30 anos, jogador de futebol já começa a pensar em fazer alguns cursos de outras áreas. Conversa com muitas pessoas para pegar dicas e estou gostando da ideia de um dia me tornar diretor. É algo que me encaixo pelo conhecimento”, afirmou Fernando, que deseja ser campeão da Liga dos Campeões. “É o título que falta, meu pensamento hoje é em ajudar o Sevilla a conquistar títulos. Espero poder realizar o sonho de ganhar a Champions”.