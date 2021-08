Esporte Goiano termina em 20º prova de ciclismo nas Paralimpíadas Na disputa por medalhas, Carlos Alberto Gomes fez tempo de 42.648 na prova contra o relógio nos 1000m no ciclismo de pista

O goiano Carlos Alberto Gomes se despediu dos Jogos Paralímpicos sem medalha. O competidor de 26 anos participou na madrugada desta sexta-feira (27), da prova contra o relógio em 1000 metros, e fez tempo de 42.648. Ele terminou na 20ª de 22 colocações. Com o recorde mundial, o ouro ficou com o chinês Zhangyu Lin que fez tempo de 52.672, a prata com o francês Alex...