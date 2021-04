O piloto Raphael Teixeira é o único competidor goiano no grid da Stock Light. Depois de dois anos, ele retorna à categoria e inicia a temporada 2021 em casa. A abertura do campeonato terá corridas no sábado (24) e domingo (25), no Autódromo de Goiânia.

“Especial começar a temporada em casa, por todo o sentimento que envolve a corrida em Goiânia para mim. Foi aqui que conheci o automobilismo, a pista que mais andei e tive vitórias, lugar que conheço bem e não escondo de ninguém é minha pista favorita”, contou o piloto Raphael Teixeira.

Mesmo já correndo no autódromo em categorias de carros e caminhões, o competidor goiano não se vê em vantagem por ter mais conhecimento da pista em relação aos concorrentes de Stock Light. “O nível de pilotos que formam o grid deste ano não permite pensar que terei qualquer vantagem na pista. Fora dela, minha vantagem é que serei o único a dormir em casa”, brincou o piloto.

Raphael Teixeira volta à Stock Light depois de dois anos. Ele competirá pela equipe Motortech Competições e aposta na experiência do time para encurtar a readaptação e buscar os resultados.

“É uma equipe tricampeã que vem trabalhando bastante em busca de inovações e novos ajustes. Todos os dias estamos conversando e estou bem tranquilo com todo o suporte e feedback que estou recebendo”, frisou Raphael Teixeira.

Confira a programação da Stock Light:

Sexta-feira (23)

12h15 – Shakedown

12h55 – Treino Extra



Sábado (24)

08h00 às 09h10 – Treino 1

11h00 às 12h10 – Treino 2

13h50 às 14h10 – Classificatório

16h30 – Corrida 1

Domingo (25)

10h30 – Corrida 2