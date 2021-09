Esporte Goiano feminino: trio encara disputa e cobra valorização Clubes e jogadoras buscam profissionalização e sonham com cenário mais favorável no Estado

Com histórias similares no futebol e em alguns casos com trajetórias que se cruzaram pelo mundo da bola, jogadoras de Aliança, Vila Nova/Universo e Atletas de Jesus começam a disputa do Campeonato Goiano feminino neste sábado (25). Mais do que buscar vitórias e o título, personagens do trio de equipes de Goiânia cobram valorização, investimentos e divulgação da categoria na...