O goiano Wilton Pereira Sampaio aparece como o melhor brasileiro no ranking de melhores árbitros de 2019 divulgado, nesta semana, pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). O profiissional é o 23º da lista liderada pelo esloveno Damir Skomina.

O melhor sul-americana da lista é o argentino Nestor Pitana, que apitou a final da Copa do Mundo. Depois dele, o próximo sul-americano da lista é Tobar, que apitou a final da Copa Libertadores, entre Flamengo e River Plate.

Em seguida, vem Wilton, como o terceiro melhor sul-americano do ranking, único brasileiro que aparece entre os 30 primeiros.

Em 2019, Wilton foi destaque ao apitar na Copa América. Um dos principais momentos do árbitro goiano foi o jogo da volta da semifinal da Libertadores, entre Boca Junior e River Plate, na Bombonera. Neste ano, o árbitro de 37 anos também apitou a final da Copa do Brasil, entre Athletico-PR e Inter.

Wilton tem experiência em Copa do Mundo - quando foi árbitro de vídeo no Mundial da Rússia/2018 - e Mundial de Clubes da Fifa, além de ter trabalhado em jogos decisivos de todas as competições nacionais do País.