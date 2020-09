Esporte Goiana tenta tricampeonato no Enduro Atual bicampeã da competição na categoria Feminina, Bárbara Neves será mais uma vez embaixadora do Enduro da Independência

A piloto goiana Bárbara Neves, começou nesta sexta-feira (4) a 38ª edição do Enduro da Independência, tradicional prova de enduro de regularidade do país. A competição teve início em Socorro, interior de São Paulo. De lá, a caravana parte para Itajubá (MG) e segue para Caxambu (MG), local da chegada na próxima segunda-feira (7/9), Dia da Independência do Brasil. Ao todo, ...