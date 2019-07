Esporte Goiana se aproxima de bicampeonato no Enduro Bárbara Neves vence etapa em Marzagão e fica a uma corrida do segundo título nacional

O Campeonato Brasileiro de Enduro FIM teve mais uma vitória do capixaba Bruno Crivilin nas categorias Enduro GP (que reúne os mais rápidos da competição) e E1. A quinta e antepenúltima etapa da temporada terminou, no último domingo (30), em Marzagão. A etapa, porém, deixou a piloto goiana Bárbara Neves com uma mão na taça. Esta é a terceira vez seguida que o pil...