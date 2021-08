Esporte Goiana perde na estreia do tênis de mesa nas Paralimpíadas Millena França, que é natural de Aparecida de Goiânia, perdeu por 3 a 0 para a chinesa Rui Wang na madrugada desta quarta-feira (25)

A goiana Millena França estreou com derrota nos Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020. A atleta perdeu por 3 a 0 para a chinesa Rui Wang, na madrugada desta quarta-feira (25), e ainda terá mais um jogo para buscar classificação à próxima fase do tênis de mesa. O duelo foi válido pela 1ª rodada da fase de classificação do Grupo C na classe 7. Millena perdeu os três primeiros g...