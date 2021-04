Esporte Goianésia x Vila Nova: sem Alan Mineiro, Tigre pega Azulão Enquanto busca um acordo com o TJD-GO para uma punição ao camisa 10, colorado enfrenta atual vice-campeão, que ainda não ganhou no Goianão 2021

Com objetivo de ampliar o bom momento na temporada, o Vila Nova volta a campo após a paralisação do Campeonato Goiano, nesta quinta-feira (1º), contra o Goianésia, no Estádio Valdeir José de Oliveira. A partida, pela 5ª rodada do Estadual, será disputada a partir das 16 horas. Apesar dos 14 dias sem jogos, o Vila Nova segue embalado pelos resultados obtidos antes da ...