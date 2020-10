Esporte Goianésia x União/MT: Azulão quer voltar a vencer em casa Time goiano lidera o Grupo 5 da Série D com 10 pontos e quer encerrar com sequência de dois jogos sem vitória no Valdeir José de Oliveira

O Goianésia terá mais um desafio para se manter na liderança do Grupo 5 da Série D. Nesta quarta-feira (14), pela 6ª rodada da competição nacional, o Azulão do Vale encara o União-MT, no Estádio Valdeir José de Oliveira, às 19 horas e espera encerrar com a sequência de duas partidas sem vitória como mandante. Em três jogos que disputou em casa, o Goianésia vence...