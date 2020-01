Esporte Goianésia x Jaraguá: sensação terá boa fase colocada à prova Confronto que será realizado pela primeira vez na elite estadual, Goianésia x Jaraguá é o clássico da região do Vale do São Patrício, às 20h30

Em Goianésia, a boa fase do Jaraguá será colocada à prova na noite de hoje. Por causa de uma rivalidade regional, o adversário está mais motivado para acabar com o 100% de aproveitamento do Gavião da Serra. Confronto que será realizado pela primeira vez na elite estadual, Goianésia x Jaraguá é o clássico da região do Vale do São Patrício, às 20h30. “Clássico nos...