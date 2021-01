Esporte Goianésia x Goiás: vale só posição final na tabela Time esmeraldino deverá entrar em campo com uma formação semelhante à utilizada no clássico diante do Atlético-GO, pela 11ª rodada do Estadual

Com foco na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Goiás visita o Goianésia nesta quinta-feira, às 15h30, com uma equipe recheada de jogadores jovens. O time esmeraldino tem como único objetivo na última rodada da 1ª fase assumir a vice-liderança na classificação geral e dar mais experiência aos garotos oriundos das categorias de base do clube. Do outro...