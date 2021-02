Esporte Goianésia x Crac: duelo inédito em eliminatória estadual Azulão do Vale recebe o Leão do Sul, no Valdeir José de Oliveira; equipes buscam vaga na semifinal e vaga na Série D 2021

No único confronto entre equipes do interior das quartas de final do Goianão 2020, Goianésia e Crac vão se enfrentar nesta quinta-feira (11), a partir das 16 horas, no Estádio Valdeir José de Oliveira. Sairá deste confronto o último semifinalista do Estadual, já que o duelo entre Jaraguá x Vila Nova terminará cerca de meia hora antes. (Veja a escala de arbitragem e prováveis form...