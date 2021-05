Esporte Goianésia vence Vila Nova Sub-23 em jogo preparatório para a Série D Azulão do Vale fez 2 a 0 na equipe colorada, que contou com atletas do time Sub-20 e um profissional

O Goianésia venceu o time Sub-23 do Vila Nova, no domingo (30), em amistoso preparatório para a disputa da Série D do Brasileiro. Com gols de Renan e Flávio, o Azulão do Vale fez 2 a 0 na equipe colorada. O confronto foi disputado no Estádio Valdeir José de Oliveira e não teve a presença de público - na semana passada o clube do interior chegou a divulgar que o jogo ...