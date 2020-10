Esporte Goianésia vence União-MT e assume vice-liderança da chave Azulão do Vale conta com gols de Lucão, duas vezes, e Bruno Leite para conquistar importante vitória

Fora de casa, o Goianésia goleou o União Rondonópolis-MT, por 3 a 0, na tarde deste domingo (25). Com a vitória no Estádio Luthero Lopes, no interior do Mato Grosso, o Azulão do Vale recupera a vice-liderança do Grupo 5 da Série D do Campeonato Brasileiro. Com o empate entre Real Noroeste-ES e Aparecidense, pela mesma chave, o Goianésia só precisava vencer no Mat...