Esporte Goianésia vence o Goiânia e segue na liderança do Grupo 5 Azulão do Vale bateu o Galo no Olímpico pelo placar mínimo, após gol marcado pelo meia Fábio Leite

O Goianésia voltou a vencer na Série D e se mantém na liderança do Grupo 5 da competição nacional. Nesta sexta-feira (9), o Azulão do Vale venceu o Goiânia, no Olímpico, por 1 a 0 e encerrou sequência de duas partidas sem vitórias. O único gol da partida foi marcado pelo meia Fábio Leite, aos sete minutos do 2º tempo. O Galo amarga a terceira partida seguida sem triunfa...