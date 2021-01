O Goianésia é mais um time classificado às quartas de final do Campeonato Goiano. No Estádio Jonas Duarte, o Azulão do Vale venceu o Grêmio Anápolis, por 2 a 1 e garantiu classificação à próxima fase da competição estadual. Dudu Itapajé e Caio (um a favor e outra contra) marcaram os gols da partida disputada nesta quinta-feira (14), pela 11ª rodada.

A partida em Anápolis teve dois tempos distintos. Na primeira etapa, os dois times tiveram dificuldades para construir jogadas ofensivas. As equipes erraram passes e pouco conseguiram fazer para levar perigo às metas adversárias.

No retorno do intervalo, porém, os dois times tiveram atitudes diferentes. Logo aos 2 minutos, Léo Carvalho, atacante do Goianésia, acertou a trave. Dois minutos depois, Dudu Itapajé marcou de cabeça, após cobrança de escanteio. O gol acordou o Grêmio Anápolis, que aos 13 minutos chegou ao empate depois de falta levantada na área, na qual Caio, zagueiro do Azulão do Vale, marcou contra.

No final da partida, aos 44 minutos, o lateral esquerdo Cleidson do Goianésia arriscou de longe e acertou a trave do Grêmio Anápolis novamente. Três minutos depois, o zagueiro Caio avançou do campo de defesa e arriscou de longe. A bola foi no ângulo da meta da Raposa: 2 a 1.

Com o resultado, o Goianésia chegou aos 18 pontos e segue na 4ª colocação. O Azulão do Vale não poderá ser ultrapassado pela Aparecidense, primeiro time fora do G8, que tem 12 pontos - Crac e Vila Nova ainda jogam pela 11ª rodada, mas time comandado por Luan Carlos não perderá lugar entre os oito primeiros.

O Grêmio Anápolis, por sua vez, vai para a última rodada da 1ª fase com a necessidade de pontuar para não ser rebaixado. A Raposa é a 10ª colocada, com 11 pontos, a mesma pontuação do Goiânia, que abre a zona de rebaixamento e perde para o time anapolino por ter pior saldo de gols - a Anapolina, com sete pontos, já teve queda confirmada à Divisão de Acesso.

Na próxima rodada, a 12ª e última da 1ª fase do Goianão 2020, o Goianésia recebe o Goiás. O Grêmio Anápolis volta ao Jonas Duarte, mas como visitante em duelo com a Anapolina. As duas partidas serão disputadas na quarta-feira (27), às 15h30.