Goianésia vence clássico e segue invicto na Série D

Mesmo jogando no Estádio Amintas de Freitas, em Jaraguá, o Goianésia goleou o rival, Jaraguá, por 3 a 0, e assumiu a vice-liderança do Grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória do Azulão do Vale foram marcados por Bosco, João Lucas e Wellington.Com a vitória, o Goianésia segue invicto na competição e está com nove pontos, mesma pontuação do l...