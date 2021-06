Esporte Goianésia vence a primeira no Brasileiro e segue invicto Azulão do Vale derrota o Porto Velho, fora de casa, e se aproxima do G-4

O Goianésia conseguiu a primeira vitória no Grupo 5 da Série D do Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o Azulão do Vale derrotou o Porto Velho, por 1 a 0, em Rondônia. A equipe goiana está invicta na competição, mas só na 4ª rodada conquistou a primeira vitória. São três empates, nas três primeiras rodadas, e a vitória conquistada sobre o Porto Velho. O gol da vitó...