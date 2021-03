Esporte Goianésia tenta passar da 1ª fase pela primeira vez

O último representante goiano a estrear na Copa do Brasil entra em campo neste sábado (27), às 15h30, no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita, no Rio de Janeiro. O Goianésia encara o CRB, em sua 3ª participação no torneio nacional. Para avançar, precisa vencer, já que o time alagoano joga pelo empate. O classificado recebe R$ 675 mil de premiação e vai encarar o Paysa...