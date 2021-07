Esporte Goianésia tenta ampliar vantagem para encaminhar classificação

Líder do Grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro, o Goianésia defende a 1ª colocação da chave em duelo importante visando à classificação para a próxima fase da competição nacional. O Azulão do Vale enfrenta o Nova Mutum, no interior do Mato Grosso, no domingo (1º/8), às 16 horas, no Estádio Valdir Doilho Wons. A partida, válida pela 9ª rodada, é importante para ...