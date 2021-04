Esporte Goianésia supera desfalques e arranca empate com o Goiás Fora de casa, time esmeraldino não consegue sustentar vantagem conquistada no início de jogo e adia classificação às quartas de final

Mesmo contra um adversário esfacelado pelos desfalques, o Goiás não soube aproveitar a vantagem no placar que obteve logo aos dois minutos de jogo e cedeu o empate para o Goianésia, 1 a 1, na tarde deste domingo (18), no Estádio Valdeir José de Oliveira, em Goianésia, pela penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Goiano. Com o resultado, o time esmeraldino a...