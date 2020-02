Esporte Goianésia sonha com vaga na Copa do Brasil Equipe é 3ª colocada do Goianão 2020 e pode terminar a 8ª rodada na liderança da fase de grupos da competição estadual

O entrosamento entre todos os jogadores do Goianésia é a principal explicação do Azulão do Vale para o bom momento da equipe no Estadual. Na 3ª colocação com 14 pontos, o clube pode terminar a 8ª rodada, que começa neste sábado (29), na liderança da fase de classificação. Para isso acontecer, a equipe precisa bater o Goiânia, no domingo (1º de março) e que o duelo ent...