Esporte Goianésia sofre primeira derrota, mas lidera grupo da Série D Azulão do Vale é surpreendido pelo Águia Negra-MS e perde aproveitamento perfeito

Líder do Grupo 5 e com campanha perfeita nas duas primeiras rodadas da Série D, o Goianésia foi surpreendido, em casa, na noite desta quarta-feira, no Estádio Valdeir José de Oliveira e acabou derrotado, por 3 a 2, para o Águia Negra, do Mato Grosso do Sul.O time visitante abriu o placar no início do jogo e mostrou que o desafio não seria dos mais simples para o Azul...