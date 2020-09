Esporte Goianésia pretende ser a surpresa da Série D 2020 Azulão do Vale volta a disputar a competição nacional depois de ausência de três anos, equipe foi completamente remontada para disputa da 4ª Divisão

Depois hiato de três anos sem jogar a Série D, o Goianésia volta a disputa da competição nacional com o mesmo objetivo que tinha em 2013, ano que participou do campeonato pela primeira vez: surpreender. Só que essa meta, costuma ser a mesma de todos os 64 clubes que vão atuar na fase de grupos da última divisão do Campeonato Brasileiro. Justamente por ser um torneio ...