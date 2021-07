Esporte Goianésia mantém liderança após virada contra o Gama Azulão do Vale bateu o time alviverde, por 2 a 1, no início do 2º turno da fase de grupos da Série D

O Goianésia venceu o Gama, de virada, por 2 a 1, neste sábado (24) e se mantém no topo do Grupo 5 da Série D. O Azulão do Vale viu o ex-atacante do Vila Nova, Mailson, abrir o placar no estádio Valdeir José de Oliveira, mas Wallace (contra) e Ygor anotaram os gols do triunfo da equipe goiana. O resultado mantém o Goianésia na primeira colocação do Grupo 5, agora com 16 p...