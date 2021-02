Esporte Goianésia faz história, vence o Jaraguá e disputará a final do Goianão 2020 Azulão do Vale quebra escrita de nunca ter avançado das semifinais, supera o principal rival fora de casa e decidirá o título estadual com o Atlético-GO

O Goianésia está classificado à final do Campeonato Goiano 2020 e vai decidir o título com o Atlético-GO. A vaga foi confirmada nesta quinta-feira (18), após vitória no clássico do vale do São Patrício, contra o Jaraguá. O Azulão venceu o Gavião da Serra por 3 a 1, e disputará a primeira decisão da competição estadual em sua história - Caio, Rômulo e Fábio Leite marca...