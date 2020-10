Esporte Goianésia encara a Aparecidense para se manter no topo; Goiânia joga fora Além do confronto goiano, a 4ª rodada da competição nacional terá o Goiânia em campo. Galo visita o Águia Negra-MS, neste sábado (3)

A 4ª rodada do Grupo 5 da Série D do Campeonato Brasileiro será marcada mais uma vez por um duelo goiano. Líder da chave, o Goianésia recebe a Aparecidense, domingo (4), às 18 horas, no Estádio Valdeir José de Oliveira. Outro representante de Goiás, o Goiânia encara o Águia Negra-MS, neste sábado (3), às 19 horas, fora de casa.A competição ainda se encaminha para a segunda ...