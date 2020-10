Esporte Goianésia empata com vice-líder em casa e segue em 3º na Série D

O Goianésia empatou com o Real Noroeste-ES por 1 a 1 no início da noite desta quinta-feira (22), pela 8ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, no Estádio Valdeir José de Oliveira, em Goianésia. Dudu Itapajé, de pênalti, foi quem abriu o placar para o Goianésia, aos 20 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, Isaías empatou. O Azulão permanece na 3ª coloc...