Esporte Goianésia empata com o Gama pela 2ª fase da Série D Em jogo com um pênalti para cada lado, Azulão fica à frente no placar duas vezes, mas inicia decisão de vaga com empate

O Goianésia ficou à frente no placar duas vezes, mas acabou empatando, neste domingo (6), por 2 a 2 com o Gama no jogo de ida da 2ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro, no Estádio Valdeir José de Oliveira, em Goianésia. O Azulão, única equipe goiana que vai decidir o mata-mata fora de casa, precisa vencer a partida de volta para avançar às oitavas de final. Novo e...