Goianésia empata com Marcílio Dias e está eliminado na 4ª Divisão

Sem forças, o Goianésia ficou no empate com o Marcílio Dias-SC, por 1 a 1, no Estádio Valdeir José de Oliveira, na tarde deste domingo (27) e está fora da Série D do Campeonato Brasileiro. O Azulão do Vale havia perdido o jogo da ida no interior de Santa Catarina e precisava de uma vitória para avançar às quartas de final, mas o time goiano não conseguiu cumprir o obje...