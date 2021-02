Esporte Goianésia elimina Crac e faz semifinal com vizinho Jaraguá Em casa, Azulão venceu o Leão do Sul e avançou à semifinal do Goianão pela 4ª vez

O Goianésia é o quarto e último clube a garantir vaga na semifinal do Goianão 2020. Em casa, no Estádio Valdeir José de Oliveira, o Azulão do Vale venceu apertado o Crac por 1 a 0 - gol do atacante Vanilson, nos acréscimos do primeiro tempo - na tarde desta quinta-feira (11). Semifinalista, o Goianésia (3º colocado geral) também garante vaga na Série D do B...