Esporte Goianésia e Jaraguá aguardam posição da CBF sobre jogos da Copa do Brasil Rivais seguem programações para partidas, mas vivem incerteza quanto a disputa dos jogos previstos para essa quarta (Azulão do Vale) e quinta-feira (Gavião da Serra)

Os rivais Goianésia e Jaraguá aguardam posição da CBF referente a seus respectivos jogos na Copa do Brasil, em meio a suspensão do futebol no Estado de Goiás. As equipes estreiam nesta semana no torneio nacional, o Azulão do Vale recebe o CRB nesta quarta-feira (17), já o Gavião da Serra duela com o Manaus, na quinta-feira (18). Os times goianos são mandantes. De...