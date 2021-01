Esporte Goianésia e Crac fazem confronto do interior Pelo fato de decidir em casa, no Estádio Valdeir José de Oliveira, o Goianésia espera tirar algum tipo de vantagem por ser mandante

No único cruzamento das quartas de final que terá dois clubes do interior, Goianésia (4º lugar) e Crac (5º) chegam equilibrados à próxima fase do Goianão. Pelo fato de decidir em casa, no Estádio Valdeir José de Oliveira, o Goianésia espera tirar algum tipo de vantagem por ser mandante. O Crac está animado após os bons resultados conquistados nas duas últimas rodadas d...